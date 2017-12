S. Paulo vence Aristizabal na Justiça O São Paulo conseguiu uma vitória parcial hoje na Justiça do Trabalho contra o centroavante Aristizabal e esnobou o jogador. O atleta, artilheiro da Copa América jogando pela seleção colombiana, reivindica a liberação de seu passe. A juíza Beatriz Giacomini, da 4.ª Vara do Trabalho, em São Paulo, anunciou que a sentença sobre o caso sairá apenas no dia 19 de novembro. Durante a audiência, a juíza perguntou aos advogados do São Paulo se o clube tinha interesse em entrar em acordo com o jogador. Os representantes do clube disseram que se o colombiano estivesse interessado num acerto deveria procurar os dirigentes do clube. "Nós não vamos procurar ninguém para conversar. O interessado é ele (Aristizábal). Se quiser, que nos procure", disse o diretor de Futebol, José Dias. A advogada do jogador, Gislaine Nunes, disse que o fato de a sentença estar marcada apenas para o mês de novembro poderá facilitar um acordo entre o atleta e o clube. Segundo informam fontes ligadas ao clube, o principal empecilho para o acordo seria o aspecto financeiro. Aristizabal estaria pedindo US$ 50 mil mensais (R$ 130 mil). O clube oferece a metade. O fato de o passe do jogador estar sub-judice não o impediria de acertar com outro clube. O River Plate, da Argentina, estaria disposto a pagar os US$ 50 mil pedidos pelo jogador. O time treinou hoje para o jogo de quarta-feira contra o Vitória, em Salvador. O lateral Belletti e o meio-campista Leonardo, que apresentam-se amanhã à seleção brasileira, não jogarão. Belletti reafirmou que não teve intenção de atingir o meia Luís Fernando, na disputa de bola que resultou em fratura no nariz do jogador do Gama, domingo. O lateral disse ter ficado tranqüilo quando conversou com a mulher e ela disse que, vendo o lance pela TV, "ficou claro que não houve intenção de atingir Luís Fernando."