S. Raimundo vence Anapolina na Série B Na última partida da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizada na tarde deste domingo, o São Raimundo-AM venceu a Anapolina-GO por 1 a 0 e entrou no grupo dos oito primeiros colocados que se classificam para a fase final. O único gol da partida foi marcado por Delmo, artilheiro do time no Campeonato Amazonense e na própria Série B. O São Raimundo subiu para a oitava colocação, chegando aos 10 pontos. A Anapolina, com seis pontos, está na 17ª colocação. Na manhã deste domingo, América-MG e Sport-PE ficaram no empate por 2 a 2 no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Reinaldo marcou os dois para os mineiros, enquanto Nildo e Róbson marcaram para o time pernambucano. A Série B está sendo liderada pelo Brasiliense-DF, com 14 pontos, que na sexta-feira venceu o Ceará fora de casa por 1 a 0. Se a competição terminasse após esta rodada, Paulista, Santa Cruz-PE, Náutico-PE, Fortaleza-CE, Vila Nova-GO, Bahia-BA e São Raimu ndo-AM, além do Brasiliense, se classificariam para a fase final. Dos seis times que seriam rebaixados, três são do Estado de São Paulo: Santo André, Mogi Mirim e Marília. Completam o suposto grupo Londrina-PR, CRB-AL e América-RN.