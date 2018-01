Sá não aproveita chances e perde 2º set Até que André Sá teve boas chances de reagir na sua partida diante do argentino David Nalbandian, pela segunda rodada do Torneio de Wimbledon. Depois de ter perdido o primeiro set por 6/2, o tenista brasileiro revelou-se mais agressivo na segunda série e, por duas vezes, quebrou o serviço do adversário. Só que marcado pela irregularidade, não aproveitou as boas chances e perdeu por 7/5. Nalbandian, vice-campeão do ano passado, já marca 2 a 0, 6/2 e 7/5. No terceiro game, o juiz de cadeira, o português Jorge Dias, errou a marcação de uma bola, nitidamente fora de Nalbandian, confirmando uma quebra de serviço de André Sá. A marcação foi estranha, pois aconteceu do outro lado da quadra, longe da posição do juiz, mas Sá, apesar de reclamar, não chegou a perder a concentração, como poderia ter acontecido.