Saad e Araraquara na final do Paulista O Saad Esporte Clube, de Águas de Lindóia, garantiu vaga na final do Campeonato Paulista Feminino de Futebol, nesta terça-feira, ao derrotar Botucatu por 4 a 1, na disputa de pênaltis ? após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Foi a segunda partida da semifinal, em Botucatu. A finalíssima será no sábado, contra Araraquara, que despachou o São Paulo. Horário e local ainda não foram definidos. Aos oito minutos do primeiro tempo, a meia Suzana abriu o placar para o Saad com um chute de fora da área aproveitando a saída da goleira. O gol de empate veio aos 28 minutos, em cobrança de pênalti de Koki, de Botucatu. No segundo tempo, o técnico Cidinho, do Saad, contou com a experiência das veteranas Nalvinha, Roseli e Michael Jackson. E deu certo. O gol da virada foi de Roseli, aos 17 minutos. Com o jogo nos acréscimos, a atacante Carol, de Botucatu, empatou o jogo aos 48 minutos. Na decisão por pênaltis, a goleira Grace e as veteranas do Saad fizeram a diferença. A meia Sissi, ex-seleção brasileira de futebol, que chegou no sábado ao Brasil para reforçar o time de Águas de Lindóia, ficou emocionada após marcar um dos gols de pênalti. ?Todo mundo fala que no Saad só tem idosas. Mostramos em campo que o que vale é a experiência. Sem querer desrespeitar a nova geração ?, temos muito futebol para mostrar?, desabafou a jogadora de 36 anos, que joga nos Estados Unidos e que na semana passada, em Zurique, na Suíça, foi nomeada pela Fifa ?embaixadora do futebol feminino mundial?.