Sabella faz quatro mudanças na Argentina após tropeço

A primeira mudança passa pelo esquema tático. O 4-3-3 que não deu certo no Monumental de Nuñez dá lugar a um tradicional 4-4-2, com Messi e Higuain no ataque. Também entraram no time, no treino desta segunda-feira, Federico Fernández, Guiñazú, Rodrigo Braña e José Sosa.

O primeiro a ser barrado foi Demichelis. O zagueiro do Málaga falhou feio no gol da Bolívia, foi muito vaiado pela torcida em Buenos Aires, e perdeu a condição de titular para Fernandez, do Napoli. No meio, Guiñazu vai tentar dar mais experiência ao time entrando na vaga de Ricardo Alvarez. Já Pastore, que jogou adiantando contra a Bolívia, perde lugar para José Sosa, que entra no meio.

A quarta alteração, Braña no lugar de Mascherano, é necessária porque o volante do Barcelona está com um problema na panturrilha direita e teve inclusive que deixar mais cedo o jogo contra a Bolívia. Ele ainda é dúvida para a partida desta terça-feira.

Nesta segunda, a Argentina treinou com: Romero; Zabaleta, Burdisso, Federico Fernández e Clemente Rodríguez; José Sosa, Gago, Rodrigo Braña e Guiñazú; Messi e Higuaín.