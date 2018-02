Sabrina Sato adere à campanha 'Nunca vou te abandonar'

Divulgação Sabrtina Sato posa com a camisa inventada pelo departamento de marketing do Corinthians SÃO PAULO - A ação "Eu nunca vou te abandonar" do departamento de marketing do Corinthians ganhou um reforço de peso nesta sexta-feira, a apresentadora e ex-BBB, Sabrina Sato, que é declaradamente corintiana. Veja também: Bate-Pronto - Isso sim é um kit de respeito Corinthians contrata mais um zagueiro para a Série B Corinthians faz acordo com Lyon para pagar dívida de Nilmar Sabrina fez uma sessão de fotos com a camisa que está sendo vendida com os dizeres "Eu nunca vou de abandonar" na frente, e "Porque eu te amo! Eu sou...Corinthians" atrás. Até o momento, o departamento de marketing do Corinthians anunciou que os dois primeiros lotes foram totalmente vendidos (duas mil camisas). O kit completo, com a camiseta, pulseira (preta ou branca) e adesivo (16 x 5 cm), sai por 44,90, e só pode ser adquirido pelo corintiano através do site oficial do clube. Já o previsão de envio das vendas do terceiro lote é apenas para o dia 28 deste mês. A idéia surgiu logo após o rebaixamento da equipe à Série B de 2008. Torcedores corintianos, na tentativa de confrontar as gozações, utilizavam tal frase para expressar que não abandonariam o clube por causa do vexame na Série A.