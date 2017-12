Sacchi é o novo treinador do Parma Arrigo Sacchi foi anunciado, nesta quinta-feira, como novo treinador do Parma, equipe penúltima colocado na classificação do Campeonato Italiano, que demitiu esta semana o técnico argentino Daniel Passarella. O Parma sofreu nesta quarta-feira a sexta derrota consecutiva, sob o comando interino de Pietro Carmignani, que seguirá como auxiliar de Sacchi. Sacchi, de 55 anos, retorna ao clube pelo qual já trabalhou entre os anos de 1985 e 1987. Ganhou notoriedade entre 1987 e 1991, quando esteve no comando do Milan. Depois, orientou a seleção italiana de 1991 e 1997. Segundo comunicado da diretoria do Parma, Sacchi ?será um coordenador, enquanto Carmignani será o treinador de campo?. O Parma perdeu, na quarta-feira, para o Torino, por 1 a 0. Na próxima rodada, Fabio Cannavaro e o argentino Matías Almeyda, suspensos, não poderão atuar. Passarella, que havia substituído Renzo Ulivieri, ficou menos de dois meses no cargo.