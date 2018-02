Sacchi quer Felipão no Real Madrid Arrigo Sacchi está de olho em Luiz Felipe Scolari. O ex-treinador da seleção italiana e agora diretor de futebol do Real Madrid gostaria de ter o brasileiro no comando da equipe dos ?galácticos?. A revelação foi feita na edição desta sexta-feira do Marca, principal diário esportivo espanhol. A dificuldade principal para acerto é o fato de Felipão não se mostrar disposto a romper acordo com a seleção de Portugal antes da Copa do Mundo de 2006. O prestígio de Felipão está em alta na Europa. Primeiro por ter levado o Brasil ao quinto título mundial, em 2002. Depois, pela campanha surpreendente dos portugueses na Euro-2004, em que terminaram na segunda colocação. Sacchi admira o carisma do técnico brasileiro, mas oficialmente diz que Garcia Rémon não deve ser demitido.