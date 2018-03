Sacrifício começa a cansar Luís Fabiano Luís Fabiano é o jogador mais sacrificado no esquema do técnico Roberto Rojas. O atacante, que viu Ilan lhe roubar a artilharia do Campeonato Brasileiro, tenta segurar, mas demonstra a sua irritação com a falta de ousadia do time. Desgostoso, ele disse: ?Não importa se vai entrar o Rico no time no lugar de Alexandre. Para mim, não vai mudar nada. Vou continuar lutando na frente com poucas chances de gol. Tem sido assim no São Paulo.? Leia mais no Jornal da Tarde