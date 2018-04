Saem datas de atrasados da Série C O Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira à tarde as datas dos dois confrontos que ainda restam da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Americano-RJ, campeão do Grupo 12, enfrenta o Cene-MS e o primeiro jogo será no estádio Pedro Pedrossian, em Campo Grande. A partida começa às 17 horas. Mais cedo, às 15h30, o Ceilândia-DF recebe o Crac-GO, no estádio Abadião. Os jogos de volta da segunda fase serão definidos na quarta-feira. O Crac joga em Catalão no estádio Genervino Fonseca, às 19 horas. O Americano manda seu jogo no estádio Godofredo Cruz, e a partida está marcada para as 20h30. Os vencedores destes confronto serão adversários na terceira fase. Embora não esteja confirmado, o primeiro jogo deve ocorrer no sábado, dia 2, e a partida da volta na quarta-feira, dia 6. Desta forma, a quarta fase poderá ter todos os jogos no domingo, dia 10. Neste final de semana serão disputados sete jogos pela terceira fase, todos jogos de ida.