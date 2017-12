Saem os confrontos da Copa da Uefa Além de realizar o sorteio das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, a UEFA definiu nesta sexta-feira, na Suíça, os confrontos para a próxima fase da Copa da Uefa - a segunda mais importante competição do futebol no continente. As partidas de ida serão disputadas no dia 26 de fevereiro de 2004 e as da volta estão marcadas para o dia 3 de março. Veja todos os confrontos. A equipe cujo nome aparece à esquerda fará o primeiro jogo em casa. Brondby (DIN) x Barcelona (ESP) Parma (ITA) x Genclerbirligi (TUR) Benfica (POR) x Rosenborg (NOR) Olympique Marsella (FRA) x Dnipro (UCR) Celtic (ESC) x Teplice (CZE) Perugia (ITA) x PSV Eindhoven (HOL) Groclin (POL) x Bourdeaux (FRA) Valencia (ESP) x Besiktas (TUR) Galatasaray (TUR) x Villarreal (ESP) Brujas (BEL) x Debreceni (HUN) Sochaux (FRA) x Inter de Milão (ITA) Liverpool (ING) x Levski Sofía (BUL) Spartak Moscou (RUS) x Mallorca (ESP) Gaziantepspor (TUR) x Roma (ITA) Auxerre (FRA) x Panathinaikos (GRE) Valerenga (NOR) x Newcastle (ING)