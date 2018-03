Saem os grupos da Copa da América A Seleção Brasileira vai estrear na 41ª edição da Copa América no dia 8 de julho, contra o Chile, no estádio Municipal de Arequipa, segundo o sorteio realizado na noite desta segunda-feira em Lima, Peru. Cabeça-de-chave do Grupo C, o Brasil terá ainda como adversários nesta primeira fase as seleções da Costa Rica e Paraguai. O sorteio - coordenado pelo secretário-geral da Conmebol, Eduardo Deluca - teve como convidados três ex-jogadores. O brasileiro Dunga, o argentino Alonso e o peruano Cubillas. Dono da casa, o Peru será cabeça-de-chave do Grupo A e vai abrir a competição no dia 6 de julho, em Lima, contra a Bolívia. Também caíram no grupo A, as seleções da Colômbia e Venezuela. Na sede de Chiclayo, estão as seleções do Grupo B, formado por Argentina, Uruguai, México e Equador. A competição será disputada entre 12 seleções (os 10 sul-americanos, mais México e Costa Rica, ambos convidados) divididas em três grupos de quatro. Classificam para as quartas-de-final as duas melhores de cada chave e os dois terceiros colocados mais bem classificados pelo índice técnico. A partir daí começa o mata-mata. Veja os grupos da 41ª Copa América: Grupo A - Sede: Lima Peru Colômbia Bolívia Venezuela Grupo B - Sede: Chiclayo Argentina Uruguai México Equador Grupo C - Sede: Arequipa Brasil Costa Rica Paraguai Chile