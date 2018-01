Saem os grupos da Libertadores 2003 A Confederação Sul-Americana de Futebol sorteou nesta terça-feira, em Assunção (Paraguai), os grupos da primeira fase da Copa Libertadores da América de 2003, que contará com a participação de quatro times brasileiros ? Corinthians, Santos, Paysandu e Grêmio. Bicampeão em 62 e 63, o Santos volta à Libertadores depois de 18 anos e caiu no Grupo 3, ao lado do América de Cali, da Colômbia, 12 de Outubro, do Paraguai, e do terceiro representante do Equador, que está entre Emelec, El Nacional, Barcelona ou LDU, com maior chance para os três primeiros. O outro time paulista na competição, o Corinthians, caiu em um grupo complicado. O campeão da Copa do Brasil enfrentará duas equipes baseadas em cidades altas: Cruz Azul, da Cidade do México (2.600m), que foi vice-campeã da competição em 2000, e The Strongest, de La Paz, Bolívia (3.600m). O outro time da chave será o terceiro uruguaio. Danubio, Defensor, Fenix e Plaza Colonia disputam a vaga a partir desta quinta-feira. Os últimos dois, dirigidos respectivamente pelos ex-são-paulinos Carrasco e Diego Aguirre, nunca participaram de uma Libertadores. A princípio, o grupo mais difícil parece ser o 5, do bicampeão Grêmio. A equipe de Porto Alegre, que ficou com a vaga por ter sido a terceira colocada do Brasileiro, enfrentará o Peñarol, do Uruguai, pentacampeão da competição, o Pumas, do México, e o Bolivar. As duas últimas também são de cidades altas. O Pumas é de Guadalajara e o Bolivar, de La Paz. O quarto brasileiro na competição, o Paysandu, que participa pela primeira vez da Libertadores, jogará no Grupo 2 ao lado de Universidad Católica, do Chile, Cerro Porteño, do Paraguai, e Sporting Cristal, do Peru. Veja como ficaram os grupos: GRUPO 1: 1 -River Plate (ARG) 2 - Equipe do Equador (1) a determinar 3 - Libertad (PAR) 4 - Equipe da Colômbia (3) a determinar. GRUPO 2: 1 - Paysandu (BRA) 2 - Universidad Católica (CHI) 3 - Cerro Porteño (PAR) 4 - Sporting Cristal (PER). GRUPO 3: 1 - Santos (BRA) 2 - Equipe de Equador (3) a determinar 3 - 12 de Octubre (PAR) 4 - América de Cali (COL) GRUPO 4: 1 - Olímpia (PAR) 2 - Gimnasia y Esgrima la Plata (ARG) 3 - Equipe do Chile (3) a determinar 4 - Alianza Lima (PER) GRUPO 5: 1 - Grêmio de Porto Alegre (BRA) 2 - Bolívar (BOL) 3 - Peñarol (URU) 4 - Pumas U.N.A.M. (MEX) GRUPO 6: 1 - Racing Club (ARG) 2 - Oriente Petrolero (BOL) 3 - Nacional Montevideo (URU) 4 - Universitário (PER) GRUPO 7: 1 - Boca Juniors (ARG) 2 - Equipe do Equador (2) a determinar 3 - Equipe do Chile (2) a determinar 4 - Equipe da Colômbia (2) a determinar GRUPO 8: 1 - Corinthians (BRA) 2 - The Strongest (BOL) 3 - Equipe do Uruguai (3) a determinar 4 - Cruz Azul (MEX).