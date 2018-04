Saem primeiros classificados na Série C A abertura do returno do Campeonato Brasileiro da Série C definiu neste domingo os primeiros classificados à segunda fase. Entre os paulistas, o Atlético Sorocaba está matematicamente garantido, após o empate em 0 a 0 com a Portuguesa-RJ, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O time sorocabano tem 10 pontos e lidera o Grupo 13. Ainda pelo grupo, a Portuguesa Santista, em casa, derrotou o América-RJ por 1 a 0 e está muito próxima da classificação. Tem sete pontos, na vice-liderança. A Lusa carioca tem três pontos, ainda com chances, e o América-RJ já está eliminado, com apenas um ponto. O Grêmio Coariense-AM já está classificado no Grupo 1, que tem apenas três clubes. Venceu o Rio Branco-AC por 2 a 1 e chegou aos sete pontos. No Grupo 3, que também tem três times, o Ji-Paraná-RO ainda não pontuou deixando União e Cuiabá, ambos do Mato Grosso, já classificados. No Grupo 14, que conta apenas com clubes paulistas, União Barbarense e Rio Branco estão levando a melhor sobre União São João e América-SP. Neste domingo, o Barbarense conquistou a segunda vitória, ao derrotar o União São João por 1 a 0, em Araras, com gol de Brener. Agora soma sete pontos, na liderança. No sábado, o Rio Branco derrotou o América por 2 a 0, chegando aos cinco pontos. O União São João tem três pontos e o América dois, ambos ainda com chances matemáticas de classificação. No Grupo 7, o Treze-PB garantiu a classificação antecipada ao derrotar o Baraúnas-PB por 3 a 2, chegando aos 10 pontos. Situação semelhante se encontra o Limoeiro-CE, no Grupo 6. Derrotou em casa o Parnahyba, por 2 a 1, e chegou aos 10 pontos, mas ainda pode ser eliminado nos critérios de desempate, embora as chances sejam escassas. O Iraty-PR venceu em casa o Nacional-PR, por 3 a 1, e garantiu uma das vagas do Grupo 15, já que também chegou aos 10 pontos. No Grupo 16, Novo Hamburgo e Ulbra, ambos do Rio Grande do Sul, estão praticamente classificados, com nove pontos. Como se enfrentam na última rodada, pelo menos um dos times vai passar à outra fase. As chances dos dois avançarem, no entanto, são enormes. Para ser eliminado, um dos times precisa perder os três jogos e Lages-SC ou Esportivo-RS precisam vencer os três jogos. Neste domingo, o Ulbra venceu o Lages por 1 a 0 e o Novo Hamburgo ganhou de 3 a 0 do Esportivo. O Grupo 2 tem apenas o Roraima-RR e o Trem-AP. Como o regulamento prevê que duas equipes por grupo avançam à segunda fase, ambos já entraram na competição classificados. Neste domingo, empataram em 1 a 1, na estréia. Confira os resultados da quarta rodada: Grupo 1 - Grêmio Coariense-AM 2 x 1 Rio Branco-AC Grupo 2 - Roraima-RR 1 x 1 Trem-AP Grupo 3 - Cuiabá-MT 1 x 0 Ji-Paraná-RO Grupo 4 - Gama-DF 3 x 0 Gurupi-TO, Palmas-TO 0 x 0 CFZ-DF Grupo 5 - Sampaio Corrêa-MA 0 x 0 Tuna Luso-PA, Catanhal-PA 2 x 3 Moto Clube-MA Grupo 6 - River-PI 1 x 0 Ferroviário-CE , Limoeiro-CE 2 x 1 Parnahyba-PI Grupo 7 - Treze-PB 3 x 2 Baraúnas-RN, Potiguar-RN 0 x 1 Campinense-PB Grupo 8 - Itacuruba-PE 2 x 1 Corinthians-AL, Coruripe-AL 3 x 1 Porto-PE Grupo 9 - Sergipe-SE 0 x 0 Atlético-BA, Catuense-BA 0 x 0 Confiança-SE Grupo 10 - Ipatinga-MG 2 x Estrela-ES, Serra-ES 3 x 1 Villa Nova-MG Grupo 11 - Crac-GO 0 x 0 Cene-MS, Serc-MS 1 x 1 Jataiense-GO; Grupo 13 - Portuguesa-RJ 0 x 0 Atlético Sorocaba-SP, Portuguesa Santista-SP 1 x 0 América-RJ Grupo 14 - Rio Branco-SP 2 x 0 América-SP, União São João-SP 0 x 1 União Barbarense-SP Grupo 15 - Cianorte-PR 0 x 0 Hernam Aichinger-SC, Iraty-PR 3 x 1 Nacional-PR Grupo 16 - Ulbra-RS 1 x 0 Lages-SC, Novo Hamburgo-RS 3 x 0 Esportivo-RS.