Safin pede desculpas e foge de multa Temperamental, talentoso e esperto, o russo Marat Safin conseguiu se safar de uma multa em Wimbledon, ao pedir desculpas aos organizadores, pelas declarações feitas no primeiro dia de jogos, quando caiu diante de Dmtri Tursunov. "Não gosto de jogar na grama. De repente perdi a motivação e entreguei o jogo. Eu detesto Wimbledon", disse o tenista após a partida em que foi eliminado. O ponto em que o Comitê do Grand Slam e a ITF (Federação Internacional de Tênis) queriam multar o jogador, em nada tem a ver com o fato de Safin ter dito que "detesta Wimbledon", mas sim por ter declarado que "entregou o jogo". Mais calmo, Marat Safin explicou que estava muito nervoso depois da partida e não mediu as palavras. Pediu desculpas publicamente e garantiu que no próximo ano estará em Wimbledon para lutar por uma boa campanha, algo que jamais conseguiu em toda sua ca rreira. Em 2000, no Aberto da Austrália, Safin foi multado em US$ 2 mil, justamente por ter admitido que não jogou de forma competitiva no torneio. "Desta vez não aconteceu o mesmo. Safin é um jogador muito emocional", disse um porta voz da ITF.