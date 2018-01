Safin vence Gaudio e pega Ferrero O tenista russo Marat Safin teve muita dificuldade, mas garantiu sua vaga nas semifinais do ATP de Barcelona. Nesta sexta-feira, o cabeça-de-chave número 4 do torneio, venceu o argentino Gaston Gaudio por dois sets a um, com parciais de 6-4, 4-6 e 7-5. Na semifinal, Safin vai enfrentar Juan Carlos Ferrero, que um pouco antes havia eliminado o brasileiro Gustavo Kuerten num duplo 6/4. Na outra semifinal, o espanhol Carlos Moyá vai enfrentar o argentino Agustin Calleri. As semifinais serão disputadas neste sábado.