Saga de Grenais é contada em livro A rivalidade entre Inter e Grêmio sempre esteve além dos gramados - o Grêmio tinha a Baixada que, embora não passasse de um campo com pavilhão, era melhor que o do Inter, a Chácara dos Eucaliptos. Mas o Inter ergueu o Estádio dos Eucaliptos, foi sede de jogos da Copa de 50 e montou um time melhor que o rival. Como troco, o Grêmio fundou o Olímpico em 1954, então o maior estádio particular do planeta, e retomou a trajetória de vitórias. Até que o Inter levantou o Beira-Rio em 1969 e tornou-se o melhor time do Brasil. Inconformado, o Grêmio aumentou e reformou o Olímpico e tornou-se campeão da América e do Mundo. A fervorosa rivalidade é contada no livro A História dos Grenais (304 págs., R$ 39), de David Coimbra, Nico Noronha e Mário Marcos de Souza, relançado pela Artes e Ofícios Editora em edição atualizada. Uma disputa iniciada em 1909, quando os responsáveis pelo recém fundado Sport Club Internacional decidiram desafiar o veterano Grêmio Football Club para seu jogo de estréia. Uma ousadia condenada pelo placar final: 10 a 0 para o gremistas. Foi o início de uma série de disputas que, desde então, tornou-se uma saga. Tamanha paixão marca a obra que, além de tabelas e fotos, traz ainda, nas últimas páginas, um espaço para o leitor anotar as vitórias mais recentes de seu time. E, para não privilegiar ninguém, o livro traz dois marcadores de página: um azul, outro vermelho.