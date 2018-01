Sai a primeira lista de Parreira O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou nesta terça-feira à tarde a relação de 19 jogadores que atuam no exterior, para o amistoso do dia 12 de fevereiro, contra a China. Além de confirmar as presenças dos chamados ?4 Rs? - Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho - o treinador surpreendeu ao chamar seis jogadores que não estiveram na Copa de 2002, quando a seleção brasileira conquistou o pentacampeonato mundial. Entre os ?novatos? a maior supresa ficou por conta do ex-flamenguista Adriano, atacante do Parma (ITA). Amoroso, Flávio Conceição, Juan, Zé Roberto e Juninho Pernambucano ganharam nova chance. O volante Emerson, que estava convocado para o Mundial da Coréia/Japão mas foi cortado na véspera da estréia por contusão, também está de volta. A lista será completada no dia 4, com a convocação de jogadores que atuam no Brasil. Veja a lista dos ?estrangeiros? Goleiros: Dida (Milan) Laterais: Cafu (Roma) Belletti (Villareal) Roberto Carlos (Real Madrid) Junior (Parma) Zagueiros: Edmílson (Lyon-FRA) Roque Junior (Milan) Juan (Bayer Leverkusen) Meio-campistas: Emerson (Roma) Gilberto Silva (Arsenal) Zé Roberto (Bayer Munique) Flávio Conceição (Real Madrid) Juninho Pernanbucano (Lyon) Atacantes: Adriano (Parma) Amoroso (Borussia) Denílson (Betis) Rivaldo (Milan) Ronaldinho Gaúcho (PSG) Ronaldo (Real Madrid)