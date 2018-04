Sai a primeira rodada do Carioca A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta terça-feira a primeira rodada do Campeonato Carioca de 2002, previsto para começar neste fim de semana. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão disputar o primeiro turno da competição, mas com times mistos. Na sexta-feira, Americano x Volta Redonda abrem o Carioca. No sábado, se enfrentam Vasco e Bangu. No domingo, Flamengo x Madureira e Entrerriense x Friburguense. Fluminense x Botafogo fecham a rodada na segunda-feira.