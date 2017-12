Sai a tabela da Copa do Brasil 2004 Os seis times paulistas que participarão da Copa do Brasil vão estrear fora-de-casa, de acordo com a tabela divulgada nesta quinta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na rodada de abertura da competição, no dia 4 de fevereiro, o Corinthians vai à Paraíba enfrentar o Botafogo, já o Palmeiras viajará para o Pará onde atuará contra a Tuna Luso. Guarani, Portuguesa Santista e Barbarense somente iniciarão suas participações na disputa no dia 18 de fevereiro atuando contra o Cacoalense (RO), 15 de Novembro (RS) e Sene (MS), respectivamente. Já o vencedor da disputa da Copa Estado de São Paulo, Ituano ou Santo André, vai enfrentar o Novo Horizonte (GO), também no dia 18. A previsão é a de que as finais da Copa do Brasil sejam disputadas nos dias 16 e 23 de junho. Até a decisão, 64 equipes vão estar se enfrentando "no esquema de mata-mata" até que sejam conhecidos os dois finalistas. Na primeira e segunda fases, o visitante que obter uma vitória no primeiro jogo por uma diferença dois ou mais gols assegurará uma vaga à próxima etapa, sem a necessidade de realização da segunda partida.