Sai a tabela da Copa dos Campeões A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a tabela da Copa dos Campeões, que dá uma vaga na Libertadores de 2002. A competição será disputada de 23 de junho a 11 de julho em Maceió (AL) e João Pessoa (PB). Dos oito participantes, seis já estão definidos: Corinthians (campeão paulista), Flamengo (venceu o Carioca), São Paulo (ganhou o Rio-São Paulo), Bahia (conquistou a Copa do Nordeste), Cruzeiro (levou a Sul-Minas) e Coritiba (foi vice da Sul-Minas). As outras duas vagas ainda serão disputadas por Sport (vice da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Centro-Oeste) e São Raimundo (ganhou a Copa Norte). O Corinthians estréia contra o Coritiba, no dia 23 de junho. No mesmo dia, o Flamengo joga contra o Bahia, o Cruzeiro enfrentará o primeiro colocado da seletiva e o São Paulo encara o time que ficar em segundo lugar. No dia 27 serão realizadas as partidas de volta da primeira fase.