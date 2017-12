Sai a tabela da Copa dos Campeões Após vários adiamentos e muita confusão em sua organização, o Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, a tabela e o regulamento da Copa dos Campeões, que começa no dia 3 de julho e vai até 15 de agosto. Em suas estréias, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e São Caetano, enfrentam Paysandu, Bahia, Vitória e Goiás, respectivamente. A primeira fase da Copa dos Campeões será em turno único, somente com jogos de ida, e os times se enfrentando em seu grupo. A quarta-de-final e a semifinal vão ser disputadas em partidas eliminatórias, com a final sendo realizada em dois confrontos, um em Belém e o outro em Fortaleza. Os critérios de desempate adotados para a primeira fase foram: maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols pró, confronto direto e sorteio. Na segunda e terceira fases, persistindo o empate no tempo regulamentar, a vaga à próxima etapa será decidida na cobrança de pênaltis. Na final, o primeiro critério utilizado será o de maior saldo de gols nos dois jogos e, em seguida, a cobrança de pênaltis. Uma vaga na Taça Libertadores da América é o principal prêmio da Copa dos Campeões. Caso o Corinthians, já garantido na competição sul-americana por ter vencido a Copa do Brasil, ganhar a disputa, o classificado será o segundo colocado. Os 16 clubes participantes foram divididos por quatro chaves, que terão como cidades-sedes as capitais Belém, Fortaleza, Natal e Teresina. No Grupo A da Copa dos Campeões, com sede no Pará, estão Corinthians, Fluminense, Náutico e Paysandu. No B, no Ceará, Flamengo, São Caetano, Atlético-PR e Goiás. No C, no Rio Grande do Norte, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Vitória. E, no D, no Piauí, Bahia, Atlético-MG, Palmeiras e Vasco. PRIMEIRA FASE 1ª RODADA 03/07 Fluminense x Náutico - Belém Corinthians x Paysandu - Belém São Caetano x Goiás - Fortaleza Flamengo x Atlético-PR - Teresina Vitória x São Paulo - Natal Cruzeiro x Grêmio - Natal Bahia x Palmeiras - Teresina Atlético-MG x Vasco - Fortaleza 2ª RODADA 06/07 Atlético-PR x São Caetano - Fortaleza 07/07 Náutico x Corinthians - Belém Paysandu x Fluminense - Belém Goiás x Flamengo - Fortaleza Grêmio x Vitória - Natal São Paulo x Cruzeiro - Natal 10/07 Bahia x Atlético-MG - Teresina Palmeiras x Vasco - Teresina 3ª RODADA 13/07 São Caetano x Flamengo - Fortaleza Goiás X Atlético-PR - Fortaleza 14/07 Corinthians x Fluminense - Belém Náutico x Paysandu - Belém Vitória x Cruzeiro - Natal Grêmio x São Paulo - Natal Bahia x Vasco - Teresina Palmeiras x Atlético-MG - Teresina