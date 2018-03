Sai a tabela da Copa Sul-Americana Trinta e cinco times, dos quais 12 do Brasil e seis da Argentina, vão disputar a terceira edição da Copa Sul-Americana entre 4 de agosto e 15 de dezembro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Uma das alterações na competição envolve os integrantes brasileiros, que não participarão de um triangular como ocorreu no ano passado. Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e São Paulo aguardam os vencedores de quatro duelos: Paraná x Santos, Figueirense x Internacional, Goiás x Atlético-MG e Coritiba x São Caetano. Os quatro classificados já estarão nas quartas-de-final do torneio.