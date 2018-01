Sai a tabela do Campeonato Brasileiro Quatro jogos às 18 horas vão abrir, dia 29 de março, o Campeonato Brasileiro de 2003, segundo a tabela divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A abertura da primeira rodada, no sábado, terá Guarani x Vasco; Goiás x Paysandu, Corinthians x Atlético-MG e Atlético-PR x Grêmio. A rodada prossegue no dia seguinte, domingo, dia 30, com mais oito partidas. Pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro será disputado no sistema de pontos corridos. Os 24 clubes vão se enfrentar em dois turnos - com jogos de ida e volta - e quem somar mais pontos fica com o título. A divulgação da tabela sem os rebaixados - Palmeiras, Botafogo, Portuguesa e Gama - coloca um fim nas especulações sobre virada de mesa. Veja os jogos da primeira rodada 29/03 18h - Guarani x Vasco (Brinco de Ouro) 18h - Goiás x Paysandu (Serra Dourada) 18h - Corinthians x Atlético-MG (Pacaembu) 18h - Atlético-PR x Grêmio (Arena da Baixada) 30/03 16h - Flamengo x Coritiba (Maracanã) 16h - Criciúma x Fluminense (Heriberto Hulse) 16h - Juventude x São Paulo (Alfredo Jaconi) 16h - Fortaleza x Bahia (Castelão) 16h - Vitória x Figueirense (Barradão) 16h - Cruzeiro x São Caetano (Mineirão) 16h - Internacional x Ponte Preta (Beira Rio) 18h - Santos x Paraná (Vila Belmiro)