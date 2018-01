Sai amanhã o inédito campeão paulista Um campeão que jamais comemorou o título da maior competição estadual do País. Esta é a grande atração do Campeonato Paulista, neste domingo, a partir das 11 horas, quando será realizado a última rodada da competição, que não teve a presença dos grandes clubes. O líder, Ituano, com 37 pontos, e o vice-líder União São João, com 36, são os clubes com maiores chances de levantar o caneco. Rio Branco e Juventus têm poucas chances. O campeão se igualará a triunfos de apenas dois clubes interioranos: Inter de Limeira (1986) e Bragantino (1990). Além disso, vai disputar o Superpaulistão, ao lado de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, ainda este mês. E ainda garante vaga no Torneio Rio-São Paulo de 2003, na vaga do Guarani, pior paulista nesta temporada. O Ituano só precisa vencer o América, em São José do Rio Preto. O jogo será mostrado, ao vivo, pela ESPN Brasil. O União São João teria ofertado R$ 50 mil para os americanos impedirem a vitória do time de Itu. A equipe de Araras torce pelo tropeço do rival, enquanto acredita na vitória, em casa, diante do lanterna Matonense, com 14 pontos.. Correndo por fora, Rio Branco e Juventus precisam superar seus adversários, União Barbarense e Inter, respectivamente, para chegarem a 37 pontos. Em Santos, a Portuguesa Santista, com 16 pontos, luta pela vitória diante do Santo André apenas para se manter na vice-lanterna e assegurar o direito de disputar a repescagem com o vice-campeão da A2. Botafogo e Mogi Mirim apenas cumprem tabela.