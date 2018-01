Sai convocação da seleção olímpica Sem os dois maiores destaques da segunda fase do Campeonato Brasileiro de 2002 - os santistas Diego e Robinho -, foi convocada nesta segunda-feira a seleção olímpica do técnico Ricardo Gomes. A equipe - para jogadores de até 23 anos - vai disputar torneio no Catar entre 13 e 24 de janeiro do ano que vem. Os dois jogadores do Santos não foram chamados porque estão relacionados na equipe para jogadores de até 20 anos. O principal destaque do time é o meia Kaká, do São Paulo. O Tricolor paulista ainda teve dois outros convocados - o zagueiro Júlio Santos e o volante Júlio Baptista. O Corinthians foi o clube que mais cedeu jogadores: Rubinho (goleiro), Angelo (lateral), Fabrício (volante) e Marcinho (atacante). Os jogadores se apresentam ao treinador no dia 5 de janeiro. Veja a lista completa: Goleiros - Diego (Palmeiras) e Rubinho (Corinthians) Laterais - Maicon (Cruzeiro), Angelo (Corinthians), Michel (Atlético-MG) e Fabinho (Paraná) Zagueiros - Luisão (Cruzeiro), Júlio Santos (São Paulo), Renato (Juventude) e Adriano (Grêmio) Volantes - Fabrício (Corinthians), Júlio Baptista (São Paulo), Jair (Bahia) e Fernando (Grêmio) Meias - Kaká (São Paulo), Andrezinho (Flamengo), Léo Lima (Vasco) e Paulinho (Atlético-MG) Atacantes - Robert (São Caetano), Souza (Vasco), Nenê (Palmeiras) e Marcinho (Corinthians)