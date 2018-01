Sai lista de convocados estrangeiros O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, anunciou hoje a convocação dos jogadores estrangeiros que vão disputar o amistoso contra o Panamá, no dia 9 de agosto, em Curitiba, e a partida com o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa, no dia 15, em Porto Alegre. Os convocados são: o goleiro Dida (Milan); os zagueiros Lúcio (Bayer Leverkussen) e Roque Júnior (Milan); os laterais Cafu (Roma), Júnior (Parma) e Roberto Carlos (Real Madrid); os volantes Vampeta (Paris Saint Germain) e Eduardo Costa (Bordeaux); os meias Alex (Parma) e Rivaldo (Barcelona); e os atacantes Élber (Bayern de Munique), Denílson (Betis) e Marcelinho Paraíba (Hertha Berlim). Scolari não convocou o zagueiro Antônio Carlos (Roma) e nem o volante Mauro Silva (Deportivo La Coruña), que vinham fazendo parte do seu grupo de trabalho. Émerson, da Roma, também não foi chamado porque precisa cumprir um jogo de suspensão. Do elenco que disputou a Copa América, ficaram de fora o volante Fabio Rochembach (Barcelona), o meia Juninho Pernambucano (Lyon) e os atacantes Geovanni (Barcelona) e Jardel (Galatasaray). A convocação dos jogadores que atuam no Brasil será feita na próxima terça-feira. Os convocados se apresentam no dia 7 de agosto e ficarão concentrados no Centro de Treinamento do Atlético Paranaense, em Curitiba.