Sai lista dos convocados para Sub-17 O técnico Sérgio Farias convocou nesta terça-feira à tarde, 18 jogadores da Seleção Brasileira Sub-17 para o Torneio Triangular Copa do Pacífico, no período de 16 a 20 deste mês, no Panamá. O torneio conta com as seleções do Brasil, Panamá e Costa Rica. Os jogadores se apresentam no próximo dia 10 no Aeroporto Tom Jobim, no Rio, e ficarão treinando até o dia 14 na Granja Comari, em Teresópolis. No mês passado a seleção brasileira foi eliminada pela França nas quartas de final do Mundial da categoria, em Trinidad Tobago. A lista dos jogadores convocados é a seguinte: goleiros: Fleipe (Vitória) e Marcelo (Corinthians); zagueiros: Wescley (Vasco), Wendel (Corinthians) e Thiago (Atlético Mineiro); laterais: Vinícius (Palmeiras) e Fernandes (Botafogo-RJ); meio-campo: Alberoni (Vasco), Alceu (Palmeiras), Rodolfo (Fluminense), Júnior (Flamengo), Diego (Santos), Marcelo (Mirassol-SP) e Carlos Alberto (Fluminense-RJ); atacantes: Malzoni (Coritiba), Anderson (Vasco), Caetano (São Paulo) e Bruno Morais (Santos).