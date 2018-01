Sai o novo guia do futebol paulista Com a presença do presidente licenciado da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, foi lançado nesta terça-feira, num restaurante da capital, a quarta edição do Almanaque do Futebol Paulista. O guia conta histórias e apresenta informações de todos os clubes do Estado de São Paulo: com as Séries A1, A2, A3, B1, B2 e B3. Esta edição mostra dados referentes as competições do ano passado. ?O objetivo é registrar as competições e resgatar um pouco da história dos clubes e do futebol paulista", comentou José Jorge Farah Neto, que assina o livro ao lado do historiador Rodolfo Kussarev Junior. O almanaque já está nas principais bancas do Estado ao preço de R$ 19.00.