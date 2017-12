Sai tabela da Copa dos Campeões A Confederacão Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, a tabela da Copa dos Campeões - que será disputada entre 23 de junho e 11 de julho, em Maceió (AL) e João Pessoa (PB). O torneio, do qual participam os times campeões regionais ou estaduais, garante ao campeão uma vaga na Libertadores da América de 2002. Os jogos da primeira fase serão disputados nos dias 23 e 27 de junho em sistema de ida e volta. No dia 23, às 16 horas, o Corinthians enfrenta o Coritiba no estádio Rei Pelé, em Maceió e às 18h30, o São Paulo enfrenta o Sport. No mesmo dia, só que no estádio Almeidão, em João Pessoa, o Flamengo enfrenta o Bahia às 16 horas e o Cruzeiro pega o São Raimundo, às 18h30. No dia 27, acontecem os jogos de volta, só que em estádios invertidos. Sport x São Paulo jogam no Almeidão às 19h15 e Coritiba x Corinthians às 21h45. No mesmo dia, no estádio Rei Pelé, São Raimundo x Cruzeiro, jogam às 19h15, e Bahia x Flamengo, às 21h45. As semifinais serão disputadas no dia 30 de junho (ida) e 4 de julho (volta). A final será disputada em dois jogos. O primeiro no dia 7 de julho (Almeidão) e no dia 11 (Rei Pelé).