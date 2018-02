Sai tabela da repescagem européia A Espanha terá a Eslováquia como último obstáculo em sua tentativa de garantir vaga para a Copa de 2006. As duas seleções ficaram em segundo lugar em seus respectivos grupos e vão enfrentar-se nos dias 12 e 16 de novembro. Os espanhóis fazem o primeiro duelo em casa ? no Estádio Vicente Calderón, em Madri ? e decidem seu futuro em Bratislava. O emparceiramento das seis seleções que definem as três vagas que restam para a Europa no Mundial foi feito no começo da tarde desta sexta-feira, na sede da Fifa, em Zurique. As bolinhas sorteadas por Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa, indicaram ainda que a Noruega joga com a República Checa, enquanto a Turquia terá a Suíça como desafiante. A Espanha ficou para o mata-mata final por ter terminado sua séria classificatória atrás da Sérvia e Montenegro. E a Eslováquia ganhou nova chance de ir à Alemanha ao superar a Rússia na segunda colocação do grupo 3, vencido com folga por Portugal. A Turquia, terceira colocada em 2002, sofreu para terminar em segundo no grupo 2, atrás da Ucrânia. Já a Suíça só na última rodada garantiu a vice-liderança da chave 4, atrás da França. Já a República Checa ficou atrás da Holanda, na chave 1, enquanto a Noruega se garantiu com folga como vice do grupo 5, com 18 pontos, bem atrás da Itália (23). Os classificados na Europa por enquanto são Holanda, Ucrânia, Portugal, França, Itália, Inglaterra, Polônia, Sérvia e Montenegro, Croácia, Suécia, além da anfitriã Alemanha.