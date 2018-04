SAIBA MAIS-A vitoriosa carreira de Ronaldo

* Data de Nascimento: 22 de setembro de 1976 em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro.

* Ao lado do francês Zinedine Zidane, é o único a ter sido eleito três vezes (1996, 1997 e 2002) o Melhor Jogador do Mundo pela Fifa. Também ganhou a Bola de Ouro duas vezes (1997 e 2002)

* Duas vezes campeão do mundo com a seleção brasileira (1994 e 2002) e dono do recorde de gols marcados em Copas do Mundo, com 15.

* Fez seu primeiro jogo pela seleção brasileira aos 17 anos e marcou 62 gols em 97 partidas oficiais pela seleção principal.

* Sofreu uma misteriosa convulsão horas antes da final da Copa do Mundo de 1998 contra a França e ficaria fora da partida, mas foi escalado como titular na última hora pelo técnico Zagallo. Com uma atuação apagada do atacante, o Brasil perdeu por 3 x 0.

* Ronaldo sofreu uma série de lesões nos joelhos e foi submetido a três cirurgias ao longo da carreira. Passou quase dois anos longe dos gramados em recuperação das duas primeiras operações, realizadas enquanto defendia a Inter de Milão, em 1999 e 2000.

* Viveu sua melhor temporada na Europa no Barcelona em 1996/1997, ao marcar 47 gols em 49 partida. No total, fez mais de 400 gols por sete clubes após ter sido lançado como profissional pelo Cruzeiro, aos 17 anos.

* As negociações de Ronaldo do PSV para o Barcelona (19,5 milhões de dólares) e depois para a Inter de Milão (27,9 milhões de dólares) foram ambas os recordes mundiais de suas épocas. O Real Madrid pagou 43 milhões de euros (58,26 milhões de dólares) pelo atacante em agosto de 2002.

* Nunca conquistou o título da Liga dos Campeões da Uefa, mas foi campeão da Supercopa da Europa com o Barcelona e da Copa da Uefa com a Inter de Milão. Pelo Real Madrid, foi campeão espanhol e também conquistou o título mundial interclubes.

* Após uma terceira cirurgia no joelho quando jogava pelo Milan, ele retornou ao Brasil e foi contratado pelo Corinthians em 2009 -- uma transferência que despertou a ira da torcida do Flamengo, clube de Ronaldo e onde ele fez parte da recuperação em 2008. No clube paulista, não conseguiu levar o time ao desejado título da Copa Libertadores, mas foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009.

(Por Rex Gowar e Pedro Fonseca)