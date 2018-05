SAIBA MAIS-Adversários do Brasil na Copa do Mundo 2010

COREIA DO NORTE

Histórico em Copas

Participações: 1

Melhores resultados: quartas-de-final em 1966

Técnico: Kim Jong-hun

Com poucos talentos de nível internacional na equipe, Kim liderou a Coreia do Norte à classificação ao adotar uma disciplina ao estilo militar na defesa e aproveitando seu patriotismo.

Principais jogadores

Jong Tae-se (Kawasaki Frontale), 25 anos, atacante

An Yong-hak (Suwon), 31 anos, meio-campista

Posição no ranking da Fifa em novembro de 2009: 84

Como conseguiu a vaga

Terminou na vice-liderança de seu grupo nas eliminatórias, atrás da Coreia do Sul, para garantir uma das quatro vagas automáticas da Ásia.

Perspectivas

Surpresa entre os classificados na Ásia, a Coreia do Norte não deve repetir sua inesperada presença nas quartas-de-final, como em 1966, com a falta de experiência e talento no time.

COSTA DO MARFIM

Histórico em Copas

Participações: 1

Melhor resultado: fase de grupos em 2006

Técnico: Vahid Halilhodzic

Conquistou a incrível marca de nove vitórias, nove empates e apenas uma derrota desde que assumiu a seleção em maio de 2008. O bósnio Halilhodzic defendeu a Iugoslávia na Copa do Mundo de 1982 e teve uma brilhante carreira como atacante no Campeonato Francês por Nantes e Paris St. Germain.

Principais jogadores

Didier Drogba (Chelsea), 31 anos, atacante

Salomon Kalou (Chelsea), 24 anos, atacante

Yaya Toure (Barcelona), 26 anos, meio-campista

Posição no ranking da Fifa em novembro de 2009: 16

Como conseguiu a vaga

Encerrou as eliminatórias sem nenhuma derrota, passando por 12 partidas tranquilamente. A morte de ao menos 19 pessoas em um estádio em Abidjan, em março, antes de uma partida pôs uma sombra negativa na campanha da seleção.

Perspectivas

A mais forte das seleções africanas, a Costa do Marfim levará a esperança de um continente sem títulos mundiais, mas depende fortemente de Drogba. Há vários pontos fracos em posições-chave, o que pode custar caro para o time.

PORTUGAL

Histórico em Copas

Participações: 4

Melhor resultado: terceiro lugar em 1966

Técnico: Carlos Queiroz

Demitiu-se do cargo de auxiliar-técnico do treinador do Manchester United, Alex Ferguson, em julho de 2008 para uma segunda passagem como técnico de Portugal. Anteriormente, ele não havia conseguido classificar a equipe para a Copa de 1994. As táticas e escolhas de Queiroz atraíram críticas durante o fraco início de Portugal nas eliminatórias, mas a equipe se recuperou no final para ficar com a vaga.

Principais jogadores

Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 24 anos, atacante

Liédson (Sporting), 32 anos, atacante

Pepe (Real Madrid), 26 anos, zagueiro e meio-campista

Posição no ranking da Fifa em novembro de 2009: 5o

Como conseguiu a vaga

Uma derrota em casa para a Dinamarca e três empates em sequência deixaram Portugal com uma tarefa difícil pela frente, mas uma vitória nos instantes finais contra a Albânia foi o momento da virada para a equipe. Portugal venceu as três últimas partidas de seu grupo e garantiu vaga na repescagem, na qual se classificou após derrotar a Bósnia.

Perspectivas

Empolgada e com grande quantidade de talento, as chances de Portugal, no entanto, dependem da capacidade de Queiroz de conseguir tirar o melhor de Cristiano Ronaldo, resolver o problema da lateral-esquerda e conseguir que Liédson ajude a equipe a acabar com sua dificuldade de finalização.