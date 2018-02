SAIBA MAIS-Melhor do mundo, Kaká despontou no São Paulo Veja alguns dados sobre a carreira do meia-atacante da seleção brasileira e do Milan Kaká, eleito nesta segunda-feira pela Fifa o melhor jogador do mundo em 2007: Nascimento: 22 de abril de 1982, em Brasília * Surge como revelação no São Paulo e marca 12 gols em 27 partidas pela equipe em 2001; * É convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo de 2002 e entra em campo por 18 minutos na campanha da conquista do pentacampeonato mundial do Brasil; * Contratado pelo Milan em 2003 por 8,5 milhões de dólares, faz sua estréia pelo clube italiano em 1o de setembro, na vitória de 2 x 0 da equipe sobre o Ancona. Ele marca 10 gols no Campeonato Italiano e quatro na Liga dos Campeões em sua primeira temporada, e ajuda a equipe a ganhar o torneio nacional em 2004; * Participa da fracassada campanha brasileira na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, em que a equipe foi eliminada nas quartas-de-final pela França. Assim como o restante do time, não conseguiu mostrar seu melhor futebol. Durante o Mundial, renova seu contrato com o Milan e amplia sua ligação com o clube até 2011; * O Real Madrid declara interesse na contratação de Kaká após a Copa do Mundo, e o meia-atacante se estabelece definitivamente como um dos melhores e mais valiosos jogadores do mundo. Seu talento é exaltado na conquista do Milan na Liga dos Campeões de 2007, em que o brasileiro foi artilheiro e eleito melhor jogador; * Em junho, logo após o título europeu do Milan, pede dispensa da seleção brasileira alegando cansaço pela temporada em seu clube e não participa da conquista da Copa América na Venezuela. Recuperou a vaga de titular na equipe do técnico Dunga em amistosos após o torneio; * Na véspera da premiação da Fifa, o brasileiro leva o Milan ao tetracampeonato mundial de clubes com uma atuação de gala na vitória de 4 x 2 sobre o Boca Juniors, no Japão. Kaká marcou um gol e deu passes para outros dois, e foi eleito o melhor jogador do torneio; * Kaká também foi considerado o melhor do mundo em 2007 pela FIFPro (associação dos jogadores) e pelas conceituadas revistas France Fotball (Bola de Ouro) e World Soccer. (Reportagem de Mark Meadows)