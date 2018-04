Saiba mais sobre os oito times classificados na Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões chega à fase de quartas de final 'falando' espanhol. Dos oito times garantidos no próximo mata-mata da competição da Europa, três são da Espanha, e todos com boas chances de ficar com o caneco nesta temporada. Nesta quarta-feira, o Barcelona confirmou sua classificação ao superar o Manchester City por 1 a 0. Só não foi mais graças às boas defesas do goleiro Hart, um paredão na frente do trio de fogo sul-americano formado por Messi, Neymar e Suárez, que tiveram boas chances de marcar.

Além do Barça, também estão classificados outros dois pesos-pesados do país: Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, e Atlético de Madrid, do técnico Simeoni, vice-campeão europeu.

A próxima fase do torneio ainda tem dois times franceses, representados por Paris-Saint Germain e Monaco. Há um rival da Itália, a Juventus, que também nesta quarta se garantiu entre os oito melhores ao despachar o Dortmund, da Alemanha, por 3 a 0, com dois gols de Tévez. O Porto é único time português na competição. Vem da Alemanha, o país campeão do mundo em 2014, talvez o maior candidato ao caneco, o Bayern de Munique, comandado por Pep Guardiola.

Nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, a Uefa realiza o sorteio dos confrontos das quartas, que serão disputadas nos dias 14 e 15 e 21 e 22 de abril, com jogos de ida e volta.

1. Barcelona

Tem um trio de atacantes sul-americanos que é preciso respeitar, formado por Messi, Neymar e Suárez. O meia argentino tem feito também diabruras em campo, isso sem falar no gols. Os outros dois completam essa sinfonia talentosa. Mesmo a despeito de alguns problemas entre jogadores do elenco e o técnico Luis Enrique, o Barcelona é fortíssimo para a próxima fase da Liga.

2. Juventus

Comandada por Pirlo, que deve se recuperar de lesão para os próximos jogos, e Tévez, a Juventus mostra-se forte em momentos importantes, e joga com muita confiança. Foi dessa forma que despachou o Borussia Dortmund nas oitavas, com duas vitórias, a desta quarta por 3 a 0. De quebra, também vai bem no Campeonato Italiano, sem mais rivais à altura nessa etapa da disputa.

3. Real Madrid

O momento não é bom para o time espanhol, que foi eliminado da Copa do Rei da Espanha, perdeu a liderança do Nacional para o rival Barcelona e sofreu derrota vexatória dentro de casa para o Schalke. Mesmo assim, o Real Madrid tem alguns dos melhores jogadores do mundo, e o melhor de todos, o português Cristiano Ronaldo. A próxima fase da Liga dos Campeões por ser a chance de recuperar a confiança.

4. Paris-Saint Germain

Seus jogadores passaram a acreditar mais na possibilidade de ganhar a competição depois do que fizeram contra o Chelsea dentro de Londres. A classificação diante do time de José Mourinho, com um jogador a menos, já que Ibrahimovic fora expulso no primeiro tempo, deu moral aos franceses e à legião de brasileiros do time, como Thiago Silva e David Luiz, que mercaram na partida contra o Chelsea.

5. Atlético de Madrid

É um time duro de ser superado em jogos mata-mata, sobretudo dentro do Vicente Caldeirón, em Madrid. O time tem bons jogadores, conta com o zagueiro brasileiro Miranda, mas é na figura de seu treinador, o argentino Diego Simeoni, que o torcedor se apega para bater 'gigantes' da Europa. A favor da equipe espanhola há o fato de ter sido vice-campeão na temporada passada.

6. Monaco

O time francês é franco atirador da fase de quartas da Liga dos Campeões. Fez um bom resultado na partida de ida contra o Arsenal e depois, mesmo passando sufoco, conseguiu segurar o resultado para se classificar. Na fase de grupos, marcou quatro gols e ainda assim se garantiu em primeiro lugar. Sua defesa é bastante sólida, dura de passar, dará muito trabalho para os atacantes adversários.

7. Bayern de Munique

Sensação da Europa pela forma de jogar, pela quantidade de atletas bons de bola e pelo faro de gols de seus homens de frente, como Robben e Ribéry, o Bayern de Munique é o rival a ser eliminado. Isso sem mencionar o trabalho do treinador Pep Guardiola, o melhor de todos na atualidade. O Bayern é candidato a ganhar de novo a competição. É o bicho-papão da fase, o rival que nenhum outro gostaria de enfrentar agora.

8. Porto

O Porto tem uma equipe bem montado e de muita tradição, mas teoricamente não faria frente à maioria dos rivais da Europa. Nem o Campeonato Português lidera. Seu meio de campo tem boa movimentação e seus jogadores gostam de arriscar chutes de longe, mas isso parece pouco para superar a maioria dos adversários da próxima fase. Porto e Monaco são as maiores presas dos oponentes. O jogo em casa poderá mudar essa impressão.