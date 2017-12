Saiba quais são os dez jogadores mais valiosos do futebol brasileiro

Mesmo que os chineses estejam de olho em vários jogadores do Corinthians - depois de Jadson, Renato Augusto e Ralf estão praticamente de malas prontas -, o jogador mais valioso do futebol brasileiro ainda permanece por aqui. É o atacante Gabriel, do Santos.

De acordo com o site de transferências Transfermarket, o atacante do Santos tem direitos federativos que valem 12 milhões de euros. Depois de um início de ano turbulento foi um dos pivôs da saída do técnico Enderson Moreira do santos, Gabriel deslanchou e se tornou titular do Santos após a saída de Robinho para o futebol chinês. Foi artilheiro da Copa do Brasil do ano passado e anotou 21 gols em 56 jogos na temporada.

O segundo jogador mais valioso do Brasil é o atacante Alexandre Pato, que estava emprestado ao São Paulo, mas que se reapresenta ao Corinthians neste início de temporada. Pato vale 11 milhões de euros. Seu futuro, no entanto, é incerto. Embora seus direitos federativos pertençam ao Corinthians, ele deve ser negociado.

O terceiro atleta mais valioso, ainda de acordo com o Transfermarket, é o atacante Malcom, do Corinthians, que vale 10 milhões de euros. Em seguida, estão Renato Augusto, do Corinthians, e Paulo Henrique Ganso, do São Paulo.

Protagonistas de negociações para mercados do segundo escalão, os brasileiros estão muito distantes dos atletas mais valorizados do mundo. Gabriel, por exemplo, é o mais valioso internamente, mas ocupa apenas o 36º lugar no ranking internacional. O líder do ranking é o argentino Lionel Messi, que vale 120 milhões de euros.

Veja a lista completa dos dez mais jogadores mais valiosos do Brasil:

Jogador - Clube - Valor (em euros) - Valor (em reais)

1º: Gabriel - Santos - 12 milhões - 52 milhões

2º: Pato - Corinthians - 11 milhões - 47 milhões

3º: Malcom - Corinthians - 10 milhões - 43 milhões

4º: Renato Augusto - Corinthians - 9 milhões - 39 milhões

5º: Ganso - São Paulo - 9 milhões - 39 milhões

6º: Lucas Lima - Santos - 9 milhões - 39 milhões

7º: Elias - Corinthians - 8 milhões - 34 milhões

8º: Gil - Corinthians - 7,5 milhões - 32 milhões

9º: Jefferson - Botafogo - 6,5 milhões - 28 milhões

10º: Marcos Rocha - 6 milhões - 26 milhões