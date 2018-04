Saiba quem é cada um dos detidos no esquema de corrupção da Fifa

A manhã desta quarta-feira foi quente nos corredores da Fifa e em todo o futebol mundial. Isso porque uma operação surpresa da polícia suíça, apoiada pelo FBI, prendeu 9 autoridades da Fifa, além de 4 executivos de marketing esportivo e um intermediário. Quatro réus confessos também estão no processo.

Entre as acusações, estão diversos esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção nos últimos 20 anos, incluindo os que podem ter tido impacto nas escolhas das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022 (para Rússia e Catar, respectivamente). O ocorrido pode ter implicações nas eleições presidenciais da entidade, marcadas para esta sexta. Joseph Blatter, que ainda não foi indiciado, concorre ao 5º mandato consecutivo com o príncipe jordaniano Ali bin Al-Hussein.

Entre os presos, estão José Maria Marin (ex-presidente da CBF), Nicolás Leoz (ex-presidente da Conmebol) e Jeffrey Webb (atual presidente da Concacaf). Confira quem é cada um dos acusados do esquema.