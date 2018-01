Saída de Deivid mostra nova política A nova política administrativa do Corinthians, de gastar só o que o clube pode pagar, vai assimilar os eventuais prejuízos técnicos que o time pode sofrer com a perda de seu atacante para o Cruzeiro. Deivid ganhava relativamente pouco para os padrões atuais: R$ 25 mil. Mas duas ações na Justiça poderiam tirá-lo do Parque São Jorge a qualquer momento. Uma do Nova Iguaçu, cobrando do Corinthians U$ 1,25 milhões que a Hicks não pagou pelo passe de Deivid. Outra do Santos, que ainda contesta a saída de Deivid em 2001 e reivindica uma indenização de Corinthians e Nova Iguaçu. Leia mais no Jornal da Tarde