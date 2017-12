Saída de Hudson irrita jogadores do Cruzeiro e Thiago Neves desabafa: 'Revoltado'

A saída do volante Hudson deixou parte do elenco do Cruzeiro bastante insatisfeita. Através das redes sociais, os jogadores repercutiram negativamente o anúncio do atleta, que se despediu do clube mineiro na última quinta-feira após a diretoria mineira não chegar a um acordo com o São Paulo pela sua permanência.

"Revoltado, só isso!", escreveu Thiago Neves na postagem em que o Cruzeiro anunciava o fim do ciclo de Hudson no clube, no Instagram. O comentário do meia foi feito em meio a diversos outros de torcedores, que criticaram a diretoria por não conseguir manter o volante.

Thiago Neves também não foi o único jogador a se manifestar sobre a saída de Hudson. No comentário realizado pelo volante na mesma rede social, Dedé e Rafael Sóbis também lamentaram a notícia. "Mentira...", escreveu o zagueiro, enquanto o atacante postou uma série de emoticons de choro. Em outra rede social, o meia Arrascaeta limitou-se a dizer: "Tá f...".

O Cruzeiro tentou segurar Hudson no time de Mano Menezes para a próxima temporada, mas as negociações com o São Paulo não avançaram. Alegando não ter recursos para investir 1,5 milhões de euros (quase R$ 6 milhões) e comprar em definitivo o jogador, o time mineiro sugeriu troca de jogadores, mas o clube paulista negou.

O próprio Thiago Neves já havia se mostrado contra a saída de jogadores do elenco em outros momentos. Pouco antes de Diogo Barbosa deixar o Cruzeiro e ir para o Palmeiras, o meia lançou campanha nas redes sociais pela permanência do lateral. Em outro momento, ele pediu publicamente à diretoria esforço para segurar os jogadores.

"Não adianta a diretoria pensar uma coisa e os jogadores pensarem outra. É todo mundo junto, pois quem vai ganhar é o Cruzeiro, os jogadores e a diretoria. Não sei quem vai chegar, mas a gente espera que seja o mesmo ambiente. Como falei há algum tempo, que não venham para nos atrapalhar, pois nosso ambiente é o melhor possível", disse no mês passado.