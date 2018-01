Saída de Júnior desmoraliza Citadini A bizarra demissão de Júnior, que abandonou o cargo 11 dias depois de ter sido apresentado com pompa pela diretoria, enfraqueceu ainda mais o vice-presidente de futebol Antônio Roque Citadini, que praticamente havia imposto o nome do ex-jogador do Flamengo. O dirigente, que até a saída de Júnior tinha somente o apoio do presidente Alberto Dualib, voltou a balançar no cargo. Leia mais no Jornal da Tarde