Saída de Kaká está mais próxima A pressão que o São Paulo enfrenta incomoda a todos no elenco. Ainda mais para quem tem a perspectiva de atuar na Europa e ganhar muito dinheiro. A cada dia, Kaká se mostra mais disposto a aceitar ser vendido. Juventus de Turim e Real Madrid são os candidatos mais fortes para levar a revelação de 20 anos. Pela primeira vez, o meia assegurou ontem que está preparado para deixar o Brasil. ?Estou pronto para ir embora jogar na Europa. Tenho de me preparar. Estou bem no São Paulo, mas posso ir de uma hora para outra. Essa é a realidade. Minha cabeça tem de estar pronta para ficar ou ir. Aconteça o que acontecer, estou preparado.? Leia mais no Jornal da Tarde