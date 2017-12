Saída de Luxemburgo ?motivou? Rivaldo O meia Rivaldo justificou o seu desligamento do Cruzeiro, neste sábado, dizendo que a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo foi o motivo de sua rescisão com o clube mineiro. ?Foi uma decisão bem conversada com os dirigentes. Todo mundo sabe que quem me trouxe para cá foi o Luxemburgo e por isso passei a noite sem dormir direito pensando o que fazer e decidi tomar essa decisão?. O jogador disse que não há propostas de outros clubes. ?Estou tranqüilo. Fui fiel ao treinador?, disse em entrevista à rádio Itatiaia.