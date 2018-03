Saída de Robinho deixará torcida órfã Robinho tem uma certeza: sua saída deixará o torcedor santista órfão. E os torcedores se movimentam para vencer o jogador pela emoção. Os carros ostentam colantes com a frase ?Fica Robinho?, a mesma cantada em coro na goleada de 6 a 0 que o time impôs ao Bolívar na quarta-feira. E o atacante nem chegou a marcar gol, mas deu o espetáculo de sempre, levantando a torcida com suas jogadas individuais que acabam desequilibrando as partidas. Apesar da tranqüilidade com que Marcelo Teixeira trata da ida de Robinho para o Real Madrid, há sempre o temor de que aconteça alguma coisa que leve embora da Vila Belmiro o maior ídolo depois de Pelé. Ocorre que a venda dos direitos federativos do atleta sempre interessou ao seu procurador, Wágner Ribeiro, que tem 10% de participação no negócio, enquanto o atacante relutava. Agora, a vontade de sair é grande, dele e de seus familiares. O seqüestro de sua mãe, dona Marina, ocorrido no ano passado, tirou um pouco da graça de viver no Brasil, ao mesmo tempo em que as tentações são grandes: jogar num dos maiores times do mundo e fazer já sua independência econômica. Numa negociação, sua família pode ficar com até 6 milhões de euros, além da melhoria salarial que a transferência proporcionará. O Real Madrid tem pressa em fechar o negócio, já que Robinho vai se destacando no futebol mundial depois do trabalho que realiza no Santos e na seleção. A tendência é o aumento das especulações nos próximos dias, o que deve prosseguir até o fechamento das inscrições na Europa. Até lá, a dúvida permanecerá: Robinho fica na Vila Belmiro ou vai para a Europa? Reforços - Os dirigentes do Santos irão conversar no final de semana com o vice-presidente do Bordeaux, que estará no Brasil para definir o futuro de Deivid. O clube francês pede 6 milhões de euros pelo atacante e os santistas mostraram interesse em comprar os direitos federativos em definitivo, mas não nesse preço. O jogador comentou que, se dependesse de sua vontade, permaneceria na Vila Belmiro, mas a decisão é do Bordeaux. ?Vamos esperar que os dirigentes dos dois clubes conversem e cheguem a uma boa solução?, comentou. Independente desse acerto, o Santos já acertou as bases para a transferência de Giovanni, que deverá chegar no final do mês. O atacante Cláudio Pitbull também interessa e os dirigentes já conversaram com o jogador, acertaram as questões salariais e agora lutam pela liberação sem custos pelo Porto. Além disso, um zagueiro experiente está sendo procurado para reforçar o time.