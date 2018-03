Saída de Vadão conturba o São Paulo A saída do técnico Vadão, que pediu demissão nesta quinta-feira, após a eliminação na Copa do Brasil, causou muita confusão no Centro de Treinamento do São Paulo. O goleiro Rogério Ceni, um dos líderes do elenco, criticou a troca de treinador e irritou os dirigentes do clube. "Ele é competente e trabalhou bem com os jogadores que tinha em mãos. Se no futebol se repetir sempre isto, o próximo que chegar também está fadado a sair se os resultados não vierem", afirmou o goleiro. "O Rogério tem de jogar futebol e deixar que a diretoria resolva os problemas do clube. Jogador não tem de se meter em coisas internas", rebateu o diretor de futebol são-paulino, José Dias.