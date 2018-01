Saídas de Alex e Felipe preocupam Roth As saídas de Alex e Felipe já começam a tirar o sono do técnico Celso Roth. O treinador do Palmeiras demonstrou preocupação com a possibilidade de não ter um elenco completo no segundo semestre. Por isso, ele revela que vai exigir da diretoria do clube a reposição dos jogadores que estão saindo. Com a provável saída de Felipe, o elenco do Palmeiras ficará sem nenhum especialista para a lateral esquerda. A opção de Roth seria improvisar o polivalente Taddei na posição, mas o treinador exige mais da diretoria. "Não há como explicar que um time que chega às semifinais de uma Taça Libertadores não tenha dois jogadores por posição", desabafou o técnico. O contrato de Felipe com o Palmeiras se encerra no dia 15 e um acordo para a renovação ainda está muito longe de se tornar realidade. O jogador, que pertence ao Vasco, teria até sido oferecido para o Corinthians, clube em que poderia atuar como volante, a sua posição preferida, substituindo André Luiz. O caso de Alex já está definido. O diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, revelou que o Palmeiras mandou uma proposta para o Parma, clube ao qual pertence o jogador, numa última tentativa de prorrogar o seu empréstimo. Mas a equipe italiana já avisou que não aceita esse negócio. O meia Lopes, cujo contrato se encerra no dia 15, pode se tornar outro problema para o Palmeiras. Afinal, ele exige um aumento considerável para permanecer no clube. Na torcida - Enquanto o técnico Celso Roth dá sinais de desespero, o volante Galeano está cheio de esperança. Ele espera conseguir uma convocação para a seleção brasileira, agora sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que sempre gostou do seu futebol. "A seleção passa por dificuldades e é nesta hora que o jogador tem de mostrar coragem. Estou pronto para dar a cara para bater e ajudar o Brasil", assegurou o jogador do Palmeiras.