Saint Etienne anuncia Rodrigão O Saint Etienne anunciou nesta sexta-feira que o atacante Rodrigão, do Santos, vai se apresentar no início da semana ao clube francês para assinar um contrato de cinco anos, mas não revelou o valor da negociação com o time brasileiro envolvendo o atleta. Comenta-se na Vila Belmiro que tenha sido pelo valor de US$ 2 milhões. Revelado pelo clube paulista, Rodrigão já atuou pela Internacional-RS e Sport-PE. O Saint Etienne foi rebaixado este ano para a segunda divisão do campeonato francês e pretende, segundo o diretor de futebol, Christian Lariepe, substituir o brasileiro Alex, acusado ao lado do compatriota Aloísio, de usar passaportes falsos.