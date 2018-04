Saint-Etienne contrata atacante do San Lorenzo O Saint-Etienne anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante argentino Gonzalo Bergessio, que estava no San Lorenzo. Contratado por US$ 7,8 milhões, segundo informações da imprensa, o jogador assinará um contrato de quatro anos com o clube francês. O jogador de 25 anos foi revelado pelo Platense em 2001, mas se destacou no Racing Avellaneda em 2007, quando se transferiu para o Benfica. Sem firmar-se no futebol português, Bergessio foi para o San Lorenzo em 2008 e marcou 28 gols em 63 partidas pelo clube. Convocado para a seleção argentina para três partidas no ano passado, o atacante marcou dois gols. Depois de escapar do rebaixamento na temporada passada, o Saint-Etienne faz péssima campanha este ano - perdeu suas três primeiras partidas e está em penúltimo no Campeonato Francês.