Saint-Étienne demite o técnico Alain Perrin

Com um desempenho fraco, o Saint-Étienne está apenas na 16ª colocação no Campeonato Francês, com 15 pontos em 17 jogos disputados. A equipe, que foi derrotada pelo Paris Saint-Germain por 3 a 0 no último domingo, está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Perrin estava no Saint-Étienne desde novembro de 2008. Ex-jogador, Galtier passou por Olympique de Marselha, Lille e Toulouse. Depois, comandou o Olympique e foi assistente de Perrin no Portsmouth, Sochaux e Lyon, além do Saint-Étienne.