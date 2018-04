Saint-Etienne e Rennes empatam sem gols pelo Francês

Com o empate sem gols, o Saint-Etienne foi a 20 pontos e se manteve na 17.ª posição - está apenas quatro pontos na frente do Le Mans, 18.º colocado. O Rennes, por sua vez, chegou a 31 pontos e permaneceu em nono.

A partida disputada nesta terça-feira no estádio Geffroy-Guichard foi truncada, com poucas chances criadas pelas duas equipes. Além do gol desperdiçado por Sanogo, o outro grande lance do confronto também foi do Saint-Étienne, a 15 minutos do fim: Guiranne N''Daw cobrou falta com precisão, mas Douchez salvou novamente.

E nesta quarta-feira, os dois primeiros colocados entram em campo. O líder Bordeaux enfrenta o lanterna Grenoble, enquanto o Lille encara o Sochaux.