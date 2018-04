Saint Pauli vence clássico e complica o Hamburgo

Já o carismático Saint Pauli aproveita a vitória no clássico de Hamburgo para se afastar da briga contra o rebaixamento. Com 28 pontos, subiu para a 11ª posição e abriu cinco pontos de folga sobre o Kaiserslautern, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O clássico, válido pela 21.ª rodada do Alemão, havia sido adiado por conta das fortes chuvas que caíam no dia 6 de fevereiro - dia programado para a partida - em Hamburgo. Na ocasião, mesmo com o jogo cancelado , confrontos entre torcidas rivais resultaram em 45 detenções.

O ganês Asamoah marcou o único gol do jogo, aos 14 minutos do segundo tempo. Essa foi a primeira vitória do Saint Pauli sobre seu principal rival desde 1977.